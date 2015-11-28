俄国宣布取消对土耳其公民免签证待遇

哈通社阿斯塔纳11月28日电 据BBC消息，俄国和土耳其就俄罗斯战机星期二被击落事件发生的口水战升级。

土耳其总统埃尔多安警告莫斯科不要玩火自焚。

为了报复，俄国暂停了给予土耳其旅游免签证待遇。

埃尔多安再次提出愿意与普京会谈，讨论击落战机事件。但是普京则明确表示，他要求土耳其首先道歉。

暂停免签

俄罗斯政府星期五（11月27日）宣布，从2016年1月1日起暂停给予土耳其公民的入境免签证待遇。

土耳其空军星期二在土叙边界地区击落一架俄罗斯苏-24战机，令俄罗斯愤怒。

俄罗斯目前没有排除对土耳其这个北约成员国采取军事报复措施的可能，并且已经决定对土耳其实施经济制裁，具体针对的领域包括旅游、农业、投资等等。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫在莫斯科同叙利亚外交部长穆阿利姆举行会谈之后向媒体宣布了取消对土耳其公民免签证待遇的决定。

他说，"有关停止同土耳其免签证协议的决定已经做出，将从2016年1月1日起生效。"

"出于安全目的"

尽管如此，拉夫罗夫拒绝承认取消对土耳其公民免签证待遇是为了对土耳其击落俄罗斯战机进行报复。

他说，来自土耳其的威胁切实存在，新的决定与俄罗斯和俄罗斯公民的安全直接相关。

俄罗斯总统普京曾在早些时候发出呼吁，要求俄国公民不要前往土耳其旅行。 俄罗斯外交部还在此前一天要求已经在土耳其的俄国公民回国，理由是目前存在着"恐怖威胁"。