哈通社阿斯塔纳11月21日电 对于许多人，尤其是运动员而言，跟腱断裂伤由于术后恢复期长、复发性高，始终是影响他们运动生涯的一个难题。

中国哈萨克族医生加莎热特•杰力勒博士独创性的提出了一整套针对跟腱断裂伤的全新治疗方法，为受这一伤病困扰的人群提供了一个新的选择。 加莎热特•杰力勒博士，新疆医科大学第一附属医院显微修复重建外科副主任、主任医师，同时也是新疆医科大学研究生导师，曾担任跆拳道世界杯医疗保障工作，具有丰富的医学教学和临床经验。 近年来，加莎热特•杰力勒带领其研究团队，以哈萨克医学理论"六元学说"为指导，对骨科界热点问题——"跟腱断（Tirsek）裂伤"创新性的提出了一整套新的诊断方法、病理分型、手术入路、手术方法、康复处方、新的疗效评价体系，建立了完善的哈萨克医学手术资料库，形成了一整套科学有效的手术理论。 特别是其独创的跟腱手术入路和非制动经跟骨毡房式缝合方法（即：毡房式肌腱对骨的缝合方法，这种手术方法在跟腱手术后不需要打石膏，可以在手术后第二天进行足尖踩秤等早期功能锻炼），完成170余例跟腱断裂伤手术，突破了骨科界热点问题，节省了大量的医疗卫生资源，并获得了国家发明专利。 目前"跟腱断（Tirsek）裂伤"的临床研究论文已成功发表在美国的SCI医学杂志上。通过各类专业论文，加莎热特•杰力勒博士在国际英文期刊杂志上首创性的提出了诸多哈萨克医学名词，令哈萨克医学打开了在国际主流医学中的知名度。 加莎热特•杰力勒还根据哈萨克医学理论与实践——"马脂与熊油"治疗椎间盘突出症原理，在临床针刺微创椎间盘内注射"胶原酶注射液"，治疗颈胸腰椎间盘突出症200余例，收到了明确的疗效。同时对新疆的特高发病——糖尿病足坏死的外科治疗有很深的造诣。 据悉，已有超过200例各类型跟腱断（Tirsek）裂伤患者，在接受了加莎热特•杰力勒博士的诊疗后恢复健康。（编辑：塔尔） 2012年4月，加莎热特•杰力勒博士应哈萨克斯坦国家上海合作组织传统医学研究所的邀请，参加在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市举办的国际学术研讨会议，并接受"医学研究"勋章。 2013年8月，加莎热特•杰力勒博士应哈萨克斯坦国家上海合作组织传统医学研究所的邀请，参加在哈萨克斯坦阿拉木图市举办的国际学术研讨会议大会发言，并接受"医学贡献"勋章。 正在实施手术的加莎热特•杰力勒博士及其团队