哈萨克斯坦籍红军烈士麦达尔遗骸在中国被重新安葬

哈通社北京11月28日电 苏联红军烈士遗骸重新安葬仪式于近日在中国黑龙江省牡丹江市铁岭河镇烈士墓园举行。

据悉，共有七名烈士遗骸得到重新安葬。他们是红军战士麦达尔•斯马胡勒（Maydar Smagul）、米哈伊尔•彼得连科（Mikhail Petrenko）、中士季莫菲•梅列欣（Timofey Melekhin）、上等兵格里高利•索洛缅科（Grigoriy Solomenko）以及第190步兵师的另外三名无名烈士。这些烈士来自哈萨克斯坦、俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区、阿穆尔州以及滨海边区，他们的亲属及家乡代表应邀参加安葬仪式。由于天气寒冷，烈士陵墓的最终修饰和墓碑安放工作计划明年进行。

麦达尔•斯马胡勒，男，哈萨克族，1905年出生于哈萨克斯坦巴普洛达尔州库布西甫县诺瓦特若库叶乡，即现在的巴普洛达尔州阿克托海县，1943年入伍，1945年8月15日在中国与日本军队作战时壮烈牺牲。 本次活动由俄罗斯驻中国大使馆和俄罗斯国防部驻中国代表处组织开展。哈萨克斯坦、俄罗斯驻华大使馆相关人员，哈萨克斯坦国防部驻中国代表处武馆叶然•霍杰科夫，中国有关方面官员参加安葬仪式。 值得一提的是，烈士麦达尔•斯马胡勒遗骸是由中俄两国政府组织的"纪念二战烈士•中国2015"俄中首次联合搜寻工作中被发现的。

据悉，中国境内有约50座纪念苏军烈士的纪念碑和纪念建筑。上百万苏军战士为在中国确立和平做出巨大贡献。超过14000名士兵长眠于中国大地，然而关于他们功勋的记忆至今依然鲜活。（编译：金桥）