中国将在吉布提建立海军保障设施

哈通社阿斯塔纳11月29日电 据《华尔街日报》报道，中国周四首次证实，计划在东非国家吉布提为中国海军建立保障设施。许多专家称，这可能会成为中国首个海外军事基地以及中国在中东和非洲执行任务的平台。

吉布提曾是法国殖民地，只有约83万人口，与厄立特里亚、埃塞俄比亚、索马里接壤，美国已经在该国建立了一个军事基地，用以支持其在"非洲之角"的反恐行动以及在亚丁湾的护航任务。

中国过去总是以没有海外军事基地来证明其和平意愿，但近年来一直在快速提高军力、扩大军队所能到达的地理范围，以保护本国在全球的经济利益。

自2008年以来，中国已经派遣海军舰队赴亚丁湾参与国际护航任务；亚丁湾也是中国石油进口的主要航线。今年中国承诺，将为部署在非洲的2,600人维和部队增派人手。

中国外交部和国防部发言人分别在周四召开的新闻发布会上表示，中国和吉布提正就在吉布提建设保障设施进行协商。

中国发言人称，2008年以来，中国已派出60余艘次舰艇赴索马里海域护航，护航编队在执行任务过程中，官兵休整和食品、油料补给面临很多实际困难。

中国国防部发言人吴谦上校说，上述设施将更好地保障中国军队执行国际维和、亚丁湾和索马里海域护航、人道主义救援等任务。

他称，这将在中国军队有效履行国际义务、维护国际和地区和平稳定方面起到积极作用。

吴谦没有提供更多相关细节，也没有说此类计划是否相当于建立类似美国在海外的军事基地。

记者没有联系到吉布提的官员就此置评，但法国媒体5月份援引该国总统盖莱的话报道称，他的政府正在和中国就一个基地的问题进行磋商。

据中国官方媒体新华社报道，中国国家主席习近平本周也宣布，2020年前要在联合作战指挥体制改革上取得突破性进展，这是习近平建设现代军事力量体系的举措之一。