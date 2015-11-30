以色列防长：一架俄罗斯战机误入戈兰高地上空

哈通社阿斯塔纳12月30日电 据俄罗斯卫星网消息，以色列国防部长亚阿龙(Moshe Yaalon)发表声明说，俄罗斯派驻叙利亚飞行编队的一架飞机由于失误飞入以色列控制的戈兰高地上空，而后安全飞回叙利亚境内。亚阿龙说，为了调解这个情况动用了俄罗斯和以色列之间建立的沟通管道。

亚阿龙周日在接受"以色列之声"广播台(Kol Yisrael)采访时说："有一点失误，驾驶员飞入我领空纵深达1.6公里。我们立即与驾驶员取得联系，他立即改变航向返回叙利亚境内"。他没有透露这起意外发生的具体时间。

早前俄罗斯国防部发布消息说，俄空军与以色列为保障叙利亚领空飞行安全将进行训练，双方开通热线电话以便通告与飞机叙利亚境内采取行动的信息。

一年前以色列曾经遇到类似情况，在戈兰高地上空击落一架叙利亚所属的苏-24型轰炸机和一架无人机。

他说："因为俄罗斯战斗机并不打算对我们进行攻击，所以没有必要自动将他们击落"。

他还说："我们不阻碍他们的行动，也不干涉叙利亚境内发生的事情。他们也不影响我们飞行和采取符合我国利益的行动"。