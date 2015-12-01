世界领袖齐聚巴黎出席气候会议开幕式

哈通社阿斯塔纳12月1日电 据英国《金融时报》报道，巴黎气候变化谈判11月30日开幕，逾百名世界领袖在严密保卫下到场，作出了巨额资金承诺。

美国总统巴拉克•奥巴马称，气候变化可能"比其它任何事情都更加戏剧化地界定本世纪的轮廓"。但在各方纷纷承诺应对这个问题的同时，人们仍感到焦虑：为期两周的巴黎会议能不能达成一项强有力的协议？

对于130人遇难的巴黎11/13恐怖袭击的记忆，给在勒布尔热机场举行的开幕式带来阴暗基调。按计划，本次会议应当达成18年来首份全球气候协议。

法国总统弗朗索瓦•奥朗德在开幕词中呼吁世界各国领导人遏制全球变暖，他警告称，如果他们失败，将会发生饥荒、大规模迁徙甚至战争。

奥朗德对2万多名与会者表示，气候变化会带来冲突，带来"饥荒、大规模逃离农村地区以及围绕水源的冲突的风险"。

他表示，气候协议必须是"普遍、具有约束力和差异化的"。

在6000多名警察和保镖的保护下，150多名世界领导人谈到有必要使本次谈判取得成功，这是史上在同一天出席联合国活动的最大领导人群体。

各方作出的宣布包括，印度和法国公布一项计划，将在今后15年期间筹集逾1万亿美元，使太阳能在阳光充足的发展中国家变得经济实惠。

包括美国、中国和印度在内的20个国家，誓言在未来五年里把它们目前总计100亿美元的清洁能源研发支出增加一倍。挪威、德国和英国表示，他们将在未来五年里提供逾50亿美元，支持相关国家减少森林砍伐--导致全球变暖的一大因素。

来自近200个国家的谈判代表汇聚巴黎努力达成协议，以削减温室气体排放；科学家们声称，这些排放将使地球升温幅度达到危险的水平。最终的气候协议将基于180余个国家自今年3月以来提交的自愿行动计划。

然而，科学家们担心，这些承诺并不足以阻止全球气温与工业革命前水平相比上升超过2摄氏度，他们认为，超过2摄氏度的升温幅度对于地球是高风险的。他们表示，迄今的升温幅度已接近1摄氏度，而气候变化的证据已经大面积出现--从海平面上升到冰盖融化。

富国和穷国之间围绕谁应该带头对抗全球变暖的分歧，预计将会导致谈判复杂化。

突显这些分歧的是，印度总理纳伦德拉•莫迪表示，"当年依靠化石燃料实现富裕"的发达国家，必须继续肩负起最沉重的负担。"其它安排在道德上都是错误的，"他说。

这一点得到了德国总理安格拉•默克尔的呼应，她对汇聚勒布尔热的与会代表们表示，任何协议都必须是全面和公平的。不过，其他富裕国家表示，全球变暖的威胁无法仅由几个较老的工业化国家应对，这些国家在全球排放量中的占比日益减少，大型新兴经济体如中国和印度必须发挥自己的作用。