外媒：人民币“入篮”难改投资者看跌预期

哈通社阿斯塔纳12月1日电 据《华尔街日报》报道，国际货币基金组织(简称IMF)周一将人民币纳入其储备货币篮子的决定并未改变投资者看淡人民币明年走势的预期。

投资者预计中国经济将进一步放缓，中国央行将继续让人民币贬值。投资管理机构还预计，在中国进一步向外国投资者开放金融市场前，各国央行将人民币加入储备资产的步伐将是缓慢的。

不过投资者称，IMF把人民币纳入特别提款权篮子(SDR) 的决定长期来看将提升人民币的海外需求。这一决定将促使中国政府继续放松对汇率和金融系统的控制。SDR的另四种货币为美元、欧元、英镑和日圆。

远期外汇市场上，投资者预计，离岸人民币兑美元汇率在未来12个月将下跌3.5%，至1美元兑人民币6.6元。周一，在IMF公布上述决定后，人民币兑美元汇率涨幅有所收窄，不过全天依然上涨0.4%，收盘报1美元兑人民币6.4242元。

市场反应平淡一定程度上是因为IMF已于11月早些时候暗示过将把人民币纳入SDR。部分投资者表示，人民币汇率持稳也表明，中国的基本经济状况以及中国央行是否会利用本币贬值来支持经济增长存在不确定性。

Millennium Global Investments Ltd.全球经济和策略主管迪索称，IMF的决定具有很高的象征意义。该公司旗下管理的资产规模达160亿美元。

巴克莱分析师在周一发给客户的一份报告中写到，他们仍然认为人民币存在进一步贬值风险，因为纳入SDR对人民币需求的直接影响有限。巴克莱预计，到2016年年中，美元兑人民币将升至6.80元，建议客户买入美元，卖出离岸人民币。

虽然2016年10月新货币篮子生效后全球央行将调整外汇储备构成，但人民币受到的影响可能有限，因为根据IMF的信息，SDR只占全球外汇储备总量的2%左右，人民币在SDR中的权重为10.92%。

中期来看，中国经济增长乏力之际人民币可能面临更大贬值压力。中国债务水平相对于经济而言较高，再加上大宗商品价格下跌导致的国内通货紧缩压力，这些都令中国的债务管理面临困难。

迪索表示，为缓解经济结构调整和债务去杠杆化的痛苦，一种有用的政策工具就是让货币进行有管理的贬值。

瑞银财富管理新兴市场首席投资长马里斯卡尔称，就IMF而言，将人民币纳入货币篮子的决定是IMF对人民币信心的飞跃。瑞银财富管理旗下管理资产的规模达1万亿美元。

马里斯卡尔表示，人民币入篮是一把双刃剑，一方面市场对人民币的需求将增长，但危险的另一面是，这将迫使中国进一步开放资本账户，这意味着汇率波动将加剧。

他表示，估计全球央行对人民币的需求量在7,500亿美元-1.2万亿美元之间。

伦敦对冲基金SLJ Macro Partners执行合伙人任永力在近期的一份报告中写道，只有当中国金融资产是可信赖的、值得国内外投资者持有时，人民币才能成为一种真正的国际储备货币。他表示，中国政府需要解决一系列问题来促使人民币具备吸引力，如法制、良好的监管制度和有效的监督手段等。

锋裕投资投资组合经理乌帕德亚雅称，人民币纳入IMF储备货币篮子短期内不太可能为人民币兑美元带来大幅提振。锋裕投资管理着2,420亿美元的资产。乌帕德亚雅表示，举例来说，到今年年底，中国央行可能会采取措施保持人民币兑美元汇率稳定。中国央行维持对人民币汇率的管控，使人民币与美元形成松散的挂钩关系。

与此同时，受美国联邦储备委员会（简称：美联储）将于12月加息的预期影响，美元可能走强。美国加息会增强美元对追求收益率的投资者的吸引力。

此外乌帕德亚雅还称，如果人民币资产难以交易，央行储备货币经理不太可能大举投资中国的资产，尤其是人民币债券。中国政府对海外投资者买卖中国债券的规模依然有限制。

乌帕德亚雅称，中国央行的利率市场化改革进程非常缓慢，目前依然存在限制措施和配额制度，而其他央行不希望存在这些附加条件。

他表示，10月份，锋裕投资进一步押注美元兑韩圆、新加坡元和新台币走高；这些投资是押注人民币兑美元贬值的成本较低的替代投资。

此外，美元兑欧元和日圆也走高。美元兑欧元上涨0.2%，1欧元兑1.0569美元，这有可能是4月13日以来欧元兑美元的最低收盘价。美元兑日圆上涨0.3%，报123.11日圆，有望达到11月18日以来的最高水平。