全球多名亿万富翁携手推进清洁能源

哈通社阿斯塔纳12月2日电 据英国《金融时报》1日报道，比尔•盖茨已加入杰夫•贝佐斯、马云、穆克什•安巴尼和多位其他亿万富翁的行列，推动数十亿美元的对"清洁能源"的民间和政府投资。

这一行动包括来自20个国家政府的100亿美元的新开支承诺--其中包括美国、中国、印度和巴西等国政府。该计划是周一在巴黎磋商开始时披露的，这一磋商目的是为了拟定18年来首个新的全球气候变化协议。

这些亿万富翁承诺，在政府研究的基础上，利用他们自身资金帮助促进低排放技术的商业化，在有潜力的概念和切实可行的产品之间的鸿沟上架起一座桥梁。这条鸿沟被他们称为"近乎不可逾越的死亡之谷"。

这一举措中所定义的清洁能源，不仅包括风力和太阳能等可再生能源，还包括核能、电网技术、高级输电系统、以及回收化石燃料燃烧所排放的碳的各种方法。

除了亚马逊的贝佐斯、中国阿里巴巴集团的创建者马云、印度信实工业董事长安巴尼，这些亿万富翁的名单还包括Facebook的马克•扎克伯格、Bridgewater对冲基金集团的雷•戴利奥、以及维珍集团的理查德•布兰森。

该组织的网站表示，其成员将"组建一个民营资本网络"，致力于在寻求巨额长期回报的同时，承担起主流投资者不会接受的风险。