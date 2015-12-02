中美举行首轮网络安全对话

哈通社阿斯塔纳12月2日电 据英国《金融时报》报道，美国官员在1日首轮旨在制止网络经济间谍活动的历史性对话中敦促中国同行在这方面改进合作。

中国国务委员兼公安部部长郭声琨，与美国司法部长洛蕾塔•林奇、国土安全部部长杰•约翰逊、以及联邦调查局(FBI)和美国情报界的代表，在美国司法部举行了会晤。

他们讨论了响应网络恶意活动信息请求的及时性和质量。美国官员称，双方举行了一场有关改进合作方式的坦率对话。

这是自美国总统巴拉克•奥巴马和中国国家主席习近平于9月份承诺两国不会蓄意从事网络经济间谍活动以来的首次会议。作为协议的一部分，林奇和约翰逊受命共同主持同中国展开跨部门网络安全对话。

不过，美国执法及情报官员称，自9月双方作出承诺以来，他们并未看到网络间谍活动有所改变。10月，网络安全公司CrowdStrike曾声称，中国仍在从事黑客活动，其中包括7次针对科技或制药行业公司的网络攻击尝试。

遏制据信来自中国的网络攻击活动是两国关系中的棘手问题。在习近平访美前，奥巴马曾考虑对相关中国企业施加制裁。但在举行旨在找到解决方案的最后时刻会议后，出于对此举会损害两国关系的担忧，奥巴马政府最终搁置了制裁。约翰逊上月称，时间将验证北京方面是否遵守了自己的诺言。

针对美国钢铁、保险公司Anthem、医疗设备制造商美敦力及其他公司的网络攻击被归咎于中国。北京方面否认相关指控。

美国部分立法者及共和党总统候选人提名竞争者指责奥巴马政府对中国不够强硬。FBI最近称，中国要对网络经济间谍案件增长53%负责。