马西莫夫总理同荷兰首相马克•吕特举行会谈（图）

哈通社阿斯塔纳12月2日电 马西莫夫总理与荷兰首相马克•吕特2日在阿斯塔纳举行会谈。双方就近期哈荷关系的进展，并就如何加强双边合作交换了意见。

马克•吕特说"双方就发展两国各领域关系举行了坦诚深入而富有成果的会谈，重点对加强两国经贸合作进行了磋商，达成了广泛共识。值得一提的是，两国建交以来，农业和能源领域的合作成果丰硕，希望未来双方进一步深化各领域的全面合作交流。" 据马克•吕特介绍，此次荷兰一些大型公司代表也随他访哈，他们有意加强同哈萨克斯坦各大公司的合作。 马克•吕特说："我们还与哈方一道就如何实现5大改革目标深入交换意见。我们完全赞同哈萨克斯坦正在实施的现代化建设的各项战略部署。" 马克•吕特表示，两国高层进行了多次会见。"双方高层面对面地沟通交流，有助于推动荷哈关系顺利推进，使合作更加顺畅，交流更加多彩。荷兰将积极参与2017阿斯塔纳世博会，并坚信，世博会定将取得圆满成功。"他说道。 马克•吕特指出，哈萨克斯坦是中亚国家唯一一个将与欧盟签署扩大合作伙伴关系新协议的国家。该协议必将引领荷哈关系上升至新的高度，为两国关系注入新的动力。（编译：金桥）