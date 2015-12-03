受俄土纠纷影响 哈萨克斯坦进口商或损失数百万美元

哈通社阿斯塔纳12月3日电 据土耳其《世界报》（Dünya）报道，受俄罗斯制裁土耳其措施影响，哈萨克斯坦从土耳其进口的大量农产品滞留俄罗斯边境。

报道称，由于俄罗斯针对土耳其的制裁措施，目前至少有总价值超过1500万美元的19万吨各类土耳其产农产品滞留俄罗斯边境地区。这些商品原计划通过陆路运输，过境俄罗斯进入哈萨克斯坦。 据悉，这些货物若不能及时运至哈萨克斯坦境内，一旦过期变质，损失将十分惨重。 《世界报》还援引土耳其国际货运协会主席切特尼•努霍格卢观点称，俄罗斯与土耳其之间的争端，不仅导致俄土贸易的中断，也造成了过境俄罗斯向中亚地区出口商品贸易的停滞。 "因此，发展里海贸易线路变得尤为重要，如果里海沿岸国家能够成功开通新的贸易线路，贸易成本或许还将至少下降30%。" 努霍格卢说。 此前，哈萨克斯坦"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会执行主席阿布莱•梅尔扎汗梅托夫曾向媒体透露，有至少78辆运载土耳其货物的哈萨克斯坦车辆，因俄土纠纷而被迫滞留在格鲁吉亚和俄罗斯边境地区。

"我们正在考虑通过绕过俄罗斯将货物转运至哈萨克斯坦，也就是通过格鲁吉亚和阿塞拜疆两国，再经里海运输至国内。目前正在同阿塞拜疆方面就此事进行洽谈，以帮助滞留在口岸的商人们，能够尽快将货物运回国内。" 梅尔扎汗梅托夫说。 不过由于不是常用路线，通过这条线路目前的运费可能会相对较高。"阿塔梅肯"企业家协会同阿塞拜疆方面正就价格问题进行商议，力争将运费降至可以接受的范围。（编译：塔尔）