纳扎尔巴耶夫签署残疾人保障法修正案

哈通社阿斯塔纳12月3日电 据总统府新闻局消息， 纳扎尔巴耶夫总统今日签署《关于对哈萨克斯坦有关法律条款就保障残疾人权益问题进行修改和补充》的法案。据悉，该法案旨在进一步完善哈萨克斯坦残疾人权益保障法律体系。