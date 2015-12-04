防水不算啥！日本京瓷新手机可用肥皂清洗

哈通社阿斯塔纳12月4日电 12月3日，日本智能手机厂商京瓷(Kyocera)日前推出了一款新型手机Digno Rafre，这是全球第一款可以用肥皂清洗的智能手机。

防水手机在日本已经不是什么新闻了，早在几年前就有掉进马桶里还能继续使用的手机产品。但是，当前的防水智能手机还无法经受用水和肥皂来清洗，以达到清洁杀菌目的。

为解决该问题，京瓷推出了这款可用肥皂清洗的智能手机。Digno Rafre可以在各种恶劣环境下使用而不必担心弄脏，因为用户可以使用肥皂很容易对手机进行清洗除菌。

京瓷表示，Digno Rafre非常适合在厨房和户外使用，甚至是在洗澡时使用。这款手机集成了单波段电视调谐器，并随机附支架。

京瓷还称，Digno Rafre的触摸屏在潮湿有水的环境下也能正常使用，目前还不清楚这是否意味着屏幕可以防潮防水。此外，Digno Rafre还内建骨传导技术，没有扬声器也可以播放音频。

Digno Rafre搭载Android 5.1操作系统，配备5英寸720P屏幕、1300万像素摄像头和3000mAh电池，机身厚度为10.1毫米。下周五，这款手机将通过运营商KDDI发售，价格为57420日元(约和465美元)。