贾克波夫会见出席突厥语国家议会大会各国议会负责人

哈通社阿斯塔纳12月4日电 据马吉利斯新闻办消息，马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫 3日在阿斯塔纳分别会见出席突厥语国家议会第六届大会的各国议会负责人，就进一步推动哈萨克斯坦与突厥语国家议会关系发展深入交流意见，并达成广泛共识。

会见阿塞拜疆国民议会议长欧格泰•阿萨多夫时，贾克波夫表示，哈方对11月初阿塞拜疆顺利举行国民议会大选以及阿萨多夫当选表示祝贺。

贾克波夫说，哈阿关系非常重要，相信哈阿两国双边关系发展和议会之间的合作会得到进一步巩固和加强。

两国议长表示，两国奉行的务实友好、互利合作的对外政策对增进两国人民友谊、加深彼此间认识与理解发挥了重要的作用，使两国的合作向纵深发展，前景将越来越看好。

两国议长指出，农业和交通运输已成为两国深化务实合作，发展合作伙伴关系的优先领域。表示将继续支持两国企业开展进一步的合作，切实扩大务实合作成果。 会见匈牙利国会副议长马尔塔•马特拉伊时，双方就加深两国议会、经贸、文化合作深入交换意见，并达成众多共识。

贾克波夫说，匈牙利是哈萨克斯坦在东欧的重要战略伙伴，哈萨克斯坦正在为外国投资者创造更加稳定、透明、可预期的法律环境.，外国投资商在哈大有可为空间，哈方欢迎匈牙利投资者来哈萨克斯坦投资兴业，希望能与匈牙利投资者开展广泛、长期的商业合作。

马特拉伊说，近年来，匈牙利议会与哈萨克斯坦议会开展了多种形式的友好交流，有了广泛的合作基础，对增进两国民众的相互了解与友谊、促进双边关系发展发挥了不可替代的作用。希望双方继续加强议会领导人和相应工作机构之间的交流与合作，为匈哈友好合作关系全面发展作出新的贡献。

马特拉伊表示，哈萨克斯坦是匈牙利在亚洲的最主要的合作伙伴之一。近些年,双边贸易额大幅度增长，表明双方拥有巨大的合作潜力。相信匈哈两国拥有广阔的合作前景。

同日，贾克波夫还会见吉尔吉斯斯坦最高会议（议会）议长阿瑟勒别克•扎恩别科夫、土耳其大国民议会副议长阿赫麦特•阿伊登，就加强突厥语国家议会关系深入交换意见。（编译：金桥）