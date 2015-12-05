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    10:02, 05 12月 2015 | GMT +6

    美国警方以“恐怖主义行为”调查加州枪击案

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    哈通社阿斯塔纳12月5日电 美国联邦调查局（FBI）周五表示，该局正以"恐怖主义行为"调查发生在周三的加州大规模枪击案。

    美国媒体此前报道说，本周加州袭击案中的女性枪手曾在社交媒体脸书上对"伊斯兰国"的领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）宣誓效忠。

    美国媒体引述官员的话说，27岁的塔什芬·马利克（Tashfeen Malik）曾在脸书上以一个不同的帐户做出此举。据悉，该内容已经被移出。

    14人在本周三的枪击事件中丧生，另有21人受伤。

    这次袭击也是自2012年美国纽顿校园袭击后最致命的一次大规模枪击事件。那次事件导致26人死亡。

    马利克和她28岁的丈夫塞义德·法鲁克（Syed Farook）在与警方的交火中丧生。

    前一日，加州圣贝纳迪诺市的警察长贾罗德·博尔冠（Jarrod Burguan）说，这两名嫌犯似乎还要再发动另一场袭击。

    同时，警方在枪手家中发现了爆炸装置、武器和数千发子弹。

    不过尽管如此，《纽约时报》报道说，尚无证据显示，两人的所为是受到了"伊斯兰国"的直接指使。

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