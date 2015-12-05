外媒：最新就业数据好于预期 美联储可以放心加息了

哈通社阿斯塔纳12月5日电 综合外媒消息，美国最新公布的就业增长数据超出预期，为美联储本月启动近10年来的首次加息铺平了道路。

美国劳工部周五公布的数据显示，11月非农就业人数增加21.1万人，超过了此前预期的新增20万人。失业率持平于5%，为7年半以来的低点。

《华盛顿邮报》援引经济学家的话称，这组最新数据轻松达到了美联储为加息制定的经济目标。美联储主席耶伦(Janet Yellen)本周曾表示，在下次政策会议做出是否加息的决定前，她仍希望能评估更多的经济数据。

周五公布的就业数据显然不会让美联储官员们感到失望。昨天耶伦在向国会联合经济委员会作证时也表达了对美国经济的乐观看法，称美国经济已经取得的很大的进步，不断接近公开市场委员会制定的就业最大化和价格稳定的目标。而劳动力市场达到充分就业水平、通胀率重回2%一直是美联储决定开始加息的前提目标。

经济学家目前认为，除非发生意想不到的危机，否则加息已经是板上钉钉的事情。Bankrate.com高级经济分析师Mark Hamrick说，11月的就业报告似乎敲定了加息这件事。

Northern Trust首席经济学家Carl Tannenbaum认为，这份报告正是美联储为加息寻找的确证。

路透社也援引金融服务公司EverBank World Markets总裁Chris Gaffney的话说，加息的最后一道障碍已经被清除，最新就业报告里面没有任何东西能阻止美联储加息。

美联储将于12月15日、16日两天召开政策会议，目前外界普遍预计美联储会在此次会议上加息。美联储上一次加息周期始于2004年6月，到2006年6月结束。从那以后，美联储就一直没有采取过加息行动，并且从2008年12月开始一直将联邦基金利率维持在接近于零的水平。