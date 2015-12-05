哈通社阿斯塔纳12月5日电 据总统府新闻局消息，4日，纳扎尔巴耶夫总统视察国家安全委员会"雄狮"特种部队。

消息称，纳扎尔巴耶夫视察"雄狮"特种部队现代化武器装备、军事设备及物资情况，并对该特种部队博物馆进行参观。参观结束后，纳扎尔巴耶夫主持召开会议，接见国家机关负责人和特别行动队指挥官，就特种部队备战情况和进一步发展、与相关部门协作情况以及装备保障进行了讨论。 纳扎尔巴耶夫指出，考虑到特种部队特殊职能的重要性，国家目前对该兵种给予特别的重视。雄狮特种部队在打击恐怖主义、维护国家法律、社会治安和宪法秩序中都具备有效执行特别任务的能力。雄狮特种部队在完成阿克托别、阿拉木图州，以及阿拉木图市的复杂作战行动中，均表现出了其非凡的作战实力。雄狮特种部队的首次出勤是在1992年成功完成奇姆肯特市人质解救行动。 纳扎尔巴耶夫说："特种部队是在战争或和平时期均可发挥作用的兵种。特种部队的每个成员都担负着风险，随时可能由于身体与心理受到巨大负荷而遭遇生命危险，因此需要经过特殊训练，并具备相关专业知识，通晓武器装备，同时具有超强的心理素质。" 纳扎尔巴耶夫还提到："特种部队是让年轻人获得勇气的学校，同时也是培养爱国主义精神的地方。考虑到特种部队的复杂性质，国家将继续支持这一特殊兵种的发展。哈萨克斯坦的年轻一代将向你们学习，忠诚履行国家赋予的神圣职责"。 纳扎尔巴耶夫最后说："年轻人应该将热爱自己的祖国放在第一位，不能让国外宗教极端份子达成在我国招募人员，继续让他们犯下任何非法和不人道行为的目的。" 据悉，总统办公厅主任努尔兰•尼格马图林、总统助理兼安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫以及国家安全委员会、国防部、内务部和国家安保服务部门负责人参加了会议。（编译：塔布斯）