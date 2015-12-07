德国副总理批评沙特资助宗教极端主义者

哈通社阿斯塔纳12月7日电 据BBC消息，德国副总理、社民党主席加布里尔呼吁沙特阿拉伯停止对宗教极端主义者的支持。

德国《星期天图片报》刊登对加布里尔的采访。他在采访中说，德国很多危险的伊斯兰极端主义者都来自沙特资助的清真寺，而这些清真寺宣扬极端保守的原教旨伊斯兰教。

在此之前，德国外国情报机构发表的报告认为，沙特的外交政策变得越来越"浮躁"。

不过，德国政府上周批评了该情报机构对沙特提出的批评。

加布里尔领导的社民党与总理默克尔领导的联盟党联合执政。

加布里尔在采访中表示，虽然德国需要沙特来解决地区冲突，"但同时我们清楚，现在必须面对现实。全世界各地的瓦哈比派伊斯兰教都是沙特资助的。德国的很多伊斯兰教危险人物就来自这样的派别。"

在德国柏林的沙特大使馆发表声明说，沙特王国致力于对付年轻人激进化，并重申此前曾发出的声明，否认要在德国建200个清真寺的说法。

声明说，与德国一样，我们是反伊斯兰国联合阵线的一部分， 我们联手打击恐怖主义。

11月13日，法国巴黎发生恐怖枪击导致130人死亡后，德国也担心发生类似的恐怖袭击。

德国已经响应法国的号召，派出了战机和部队参加打击叙利亚伊斯兰国武装的军事行动。