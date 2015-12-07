七个让人惊叹的中非贸易数字

哈通社阿斯塔纳12月7日电 据BBC消息，作为非洲最大贸易伙伴的中国刚刚承诺在三年内再投资600亿美元。

然而，中国与非洲日益紧密的关系不仅仅存在于上述宏观大数字，不仅仅只因为前者为后者修建着大量新公路、新建筑、新矿山，或是前者的军事力量在不断壮大；很多西方民众没有意识到的是，普通中国人和非洲人的民间商贸交往也是中非关系发展中的重要一环。

如今，数以万计的非洲人在中国工作，生活，做生意；同时，非洲各地也有近百万中国人为了在"黑色大陆"创出自己的一片天地而辛勤打拼。

今日非洲各地在方方面面都经常可以看到"中国元素"的影响。以下是一组会令多数人惊叹不已的数字：

假发：4.11亿美元

2014年，西非小国贝宁是非洲大陆最大的中国假发假胡子进口国。该国进口的中国假发制品总值4.11亿美元。

贝宁进口的假发制品重达300万公斤，其中很多转销至其邻国尼日利亚。

内裤：1600万条

南非是非洲最大的中国产男性内裤进口国。

南非2014年进口的1874万7003条内裤中，1661万2590条来自中国，占其内裤进口的88%。

爬行动物：5735尾

去年，毛里求斯是非洲最大的酱油进口国。

尽管如此，该国与中国经贸关系的令人惊讶之处也体现在出口-毛里求斯向中国出口了价值9万美元的5735尾爬行动物。

马桶盖：800万美元

2014年，肯尼亚成为进口中国塑料马桶盖最多的非洲国家，消费819万美元。

牙刷：1.59亿把

中国购买尼日利亚石油的同时，也帮助该国人保持口腔清洁。

尼日利亚去年是非洲最大的中国牙刷进口国，消费937万2920美元购买1.59亿把牙刷-约合全国每人一把。

摩托车：1.93亿美元

中国还让非洲保持"前进"。2014年，多哥商人在中国摩托车上花费了1.93亿美元。

只有尼日利亚在中国摩托车的消费额上超过多哥，花费高达450,012,993美元。

灵长目动物：340只

2014年，几内亚是非洲最大的灵长类动物出口国，向中国运送了340只。