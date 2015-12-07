国际清算银行主张收紧货币政策

哈通社阿斯塔纳12月7日电 据英国《金融时报》消息，美联储(Fed)预计将进行9年来首次加息前夕，国际清算银行(BIS)警告称，各国央行不能让市场波动阻止其退出应对危机的货币政策。

国际清算银行在其最近的季度回顾中表示，尽管当前金融市场"令人不安的平静"可能酿成金融动荡，市场行为和根本经济状况之间明显存在紧张，但是此类威胁不应该阻碍货币政策制定者迈出收紧货币政策的第一步。

"在某一时刻，（这种紧张）将不得不得到释放，"国际清算银行货币和经济部负责人克劳迪奥•博里奥称，"市场保持平静的时间可能比我们认为的更长。直到它们无法再保持平静。"

美联储的利率制定委员会--联邦公开市场委员会将于12月16日投票。近期强劲的就业数据增加了上调联邦基金利率的可能性。此前美联储转向退出量化宽松(QE)的姿态引发了金融市场的"缩减恐慌"--指美联储决定宣布将逐渐缩减其在QE计划下购买资产的步伐。 美联储今年曾克制住没有加息，部分是由于今年夏天的市场动荡。在本月议息会议即将举行之际，市场状况更加温和--尽管国际清算银行指出这种平静令人不安。

"市场的忙乱节奏与真正重要的更深层次经济力量的缓慢动作之间的长期对比，再一次变得显而易见，"博里奥称。

国际清算银行一直相信，其所称的低得"难以置信的"利率正在加剧全球金融市场的不稳定。

在美国投行雷曼兄弟(Lehman Brothers)破产引发全球金融危机超过7年之后，发达经济体整体的利率水平仍然处于历史低位。欧洲央行上周将关键利率下调至-0.3%的历史新低。