民调：多数俄罗斯人对俄在叙军事行动持积极态度

哈通社阿斯塔纳12月7日电 据俄罗斯卫星网报道,俄罗斯民意基金会数据显示,多数俄罗斯人对俄罗斯在叙利亚进行军事行动打击"伊斯兰国"武装分子持积极态度。

同时有75%的俄罗斯人认为俄罗斯A321空难与俄罗斯在叙利亚的行动有关,但是14%的俄罗斯人认为两者没有任何关系。其它人对回答该问题表示困难。

根据社会学家的数据显示,16%的受访者对俄罗斯战机叙利亚境内的设施持否定态度,5%的受访者表示无关紧要,其它的人无法回答该问题。

对于是否容许俄罗斯在叙利亚展开地面军事行动的问题,19%的人持积极态度,71%的人认为不可在任何情况下开展地面行动,剩下的人对回答该问题表示困难。

26%的俄罗斯人认为,俄罗斯应该扩大在叙利亚军事行动的规模,13%的人认为应该停止行动,48%的人认为应继续按照现有规模行动,剩下的人无法回答该问题。

此次民调于11月22日在320个城市以及160个村庄随机拨打手机和座机电话的形式进行,有1000名18岁以上的受访者接受询问。误差率不超过3.8%。

应阿萨德总统请求俄罗斯自9月30日开始对叙境内"伊斯兰国"设施进行准确空袭,使用苏-25攻击机、苏-24M、苏-34前线轰炸机,苏-30SM歼击机从空中掩护它们。11月中旬还动用了俄罗斯战略航空队,包括图-160、图-95MS和图-22M3。

报道指出,俄罗斯境内被禁止活动的"伊斯兰国"恐怖组织,是全球安全的主要威胁之一。三年来该组织的恐怖分子攻占了伊拉克和叙利亚境内大片领土。此外,恐怖分子还企图将影响扩大到包括利比亚在内的北非国家。