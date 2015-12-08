英格兰暴风使瀑布逆流（视频）

哈通社阿斯塔纳12月8日电 据外媒报道，英格兰北部峰区日前遭受暴风雨袭击，当地民众拍摄一段视频显示，在9级狂风下，一处瀑布因强风而反地心引力逆流。

据悉，当时拍摄者勉强维持站立，镜头不断晃动。从画面上看整个场景颇为壮观，令人称奇。