美国总统候选人呼吁禁止穆斯林进入美国

哈通社阿斯塔纳12月8日电 美国共和党总统参选人特朗普周一呼吁禁止穆斯林进入美国，这是迄今为止美国总统参选人就如何应对加州枪击案所作出的最强烈提议。

"我们别无选择。"特朗普在南卡罗来纳州的一个集会上说。他还警告称，如果不采取严厉措施，会发生更多的"9.11"式袭击。

特朗普"阻止穆斯林移民的言论"遭到一些竞争对手的猛烈抨击。

前佛罗里达州州长杰布·布什、俄亥俄州州长卡西奇（John Kasich）、南卡罗来纳州参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）、新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）及佛罗里达州参议员卢比奥（Marco Rubio）纷纷发声抨击。

"特朗普疯了，他的‘政策'提议不严肃。"杰布·布什发表推文称。

特朗普呼吁在"我们国家的代表们弄清楚到底是怎么回事前，"完全禁止穆斯林进入美国。

"在我们能确定且弄清楚该问题以及其构成的危险威胁前，我们的国家不能成为只信仰圣战、毫不理智或对生命毫无敬畏感之人实施可怕袭击的受害者。"特朗普称。

白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周一在CNN上称，特朗普的相关呼吁违背美国的价值观，会损及国家安全。

"这完全违背我们美国人的价值观。我们的《权利法案》要求尊重宗教自由。"

"这也与我们的安全背道而驰。"罗兹称。