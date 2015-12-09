土耳其总统埃尔多安之子否认其家族参与“伊斯兰国”石油走私交易

哈通社阿斯塔纳12月9日电 据路透社消息，土耳其总统埃尔多安的儿子比拉尔（Bilal Erdogan）对俄罗斯关于他及家族从走私"伊斯兰国"控制地区的石油中谋利的指控予以否认。

俄罗斯国防部上周称，已经掌握埃尔多安家族从走私"伊斯兰国"控制地区的石油中谋利的证据。土耳其已经对此予以否认。

"我们在伊斯坦布尔有办事处......我们在地中海、叙利亚及伊拉克没有业务。"意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）援引比拉尔谈及他自己企业时的话称。

"‘伊斯兰国'是我国的敌人，是耻辱，让我的宗教信仰蒙羞。他们不代表伊斯兰，我认为他们不是穆斯林。"比拉尔说。

比拉尔是埃尔多安四个孩子中的一个，拥有船运和海上资产，通过他的公司以及在其它公司的合作关系控制着一些油轮。

比拉尔否认他从事任何经营船运的活动，称他的公司有为一俄罗斯客户建"河道油轮"的合同，但公司自身并不经营这些船只。他还否认兄长布拉克可能从"伊斯兰国"控制地区运油的说法。

"他（布拉克）有一艘货船，但不能被用作油轮。"

比拉尔还称，叙利亚总统阿萨德正在通过出售"伊斯兰国"石油谋利。"如果追踪‘伊斯兰国'的石油，就会发现阿萨德。"