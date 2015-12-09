北京雾霾红色预警进入第二天

哈通社阿斯塔纳12月9日电 据外媒消息，北京启动空气重污染红色预警进入第二天，预期周三污染指标达到最高峰。周四开始，由于冷空气即将抵达北京及周边地区，雾霾情况将会有所改善。

根据中国气象局官方微博，北京周四下午大部份地区能见度将只有一至两公里，由傍晚到翌日上午能见度持续下降。大部份地区能见度低于500米，局部地区能见度低于200米。

美国驻华大使馆发布的实时空气质量指数（AQI）显示，周三14时（格林尼治标准时间6时）的指数为318，属危险水平。

北京环保局在微博上指出，已加大执法力度。现已检查587家污染源，发现38宗环境违法问题。

另外，环保局亦已检查530辆大货车，查出18辆货车超标。违反限行车辆1065辆，违规车占4.7%。 空气重污染红色预警由12月8日7时开始生效，直至12月10日12时告终。

除了北京外，雾霾亦影响河北、天津、河南及山东等地。

北京等地重度雾霾下，中国民众亦搜购口罩及空气清新机。官方新华社引述网购巨头阿里巴巴的数据报道说，用户搜寻口罩及空气清新机按月分别上升148.4%及56.5%。