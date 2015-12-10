反穆斯林言论发酵　美国拳王阿里加入批评特朗普行列

哈通社阿斯塔纳12月10日电 据BBC报道，美国穆斯林籍拳王阿里（Muhammad Ali）不点名批评了共和党美国总统参选者特朗普的"暂时但全面"禁止穆斯林入境美国的言论。

美国全国广播公司（NBC）的报道称，今年73岁的阿里在一份声明中表示，美国的政治领袖应该运用他们的地位，促进人们对伊斯兰教的了解。并就误入歧途的 谋杀者误导民众对伊斯兰的观念一事作出澄清。 阿里说，他是穆斯林，伊斯兰教同法国巴黎、美国加州圣伯纳迪诺市（San Bernardino）或世界上其他地方所发生的无辜民众惨遭杀害的事件无关；真正的穆斯林知道，所谓的"伊斯兰圣战士"的残暴行为违背了伊斯兰教教义。 特朗普在本月7号称，很多穆斯林对美国都怀有"仇恨"，在当局找到原因之前，应该保护人民免受这样的危险。 此前，在圣伯纳迪诺，一对据信被激进思想洗脑的穆斯林夫妇发动枪击事件，造成14死17伤。 特朗普的言论发酵多天后，美国的社会名流也陆续加入支持美国穆斯林群体的行列。 脸书创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）也在其个人脸书主页上明确表示了对穆斯林群体的支持。他表示能理解穆斯林社区的担忧和害怕，因为他们会因别人的行为而被起诉。 他接着表示，脸书欢迎穆斯林员工也会为员工争取其应得权益。并会为穆斯林社区营造一个和平、安全的环境。 美国共和党的主要资助人费纳德（Mike Fernandez）买下美国一家报纸的广告版面"炮轰"特朗普的反穆斯林言论。费纳德也在筹建一家叫"Stop The Bullyionaire"的网站，来反对特朗普。 坚决不退选 面对质疑声，特朗普表示，绝对不会退选，但可能退出共和党。 在接受《华盛顿邮报》的访问中，特朗普称，无论发生什么事情，都会参加明年总统选举。 他说自己一生都经历胜利，很少失败，甚至从来没试过失败。 特朗普在访问中还称，如果共和党未能公平地对待他，他可能会退党。 美国白宫稍早前表示，特朗普有关穆斯林的声明"违背美国的价值观、国家安全和利益"。国防部也批评特朗普的说法"威胁国家安全"。