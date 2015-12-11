我国驻吉尔吉斯斯坦使馆举办独立日招待会（图）

哈通社比什凯克12月11日电 10日，哈萨克斯坦共和国第24个独立日来临之际，我国驻吉尔吉斯斯坦大使馆在比什凯克举办独立日招待会，部分国家外交使节、一些国际和地区组织负责人、吉政府相关部门代表、哈萨克斯坦文化艺术界一些知名人士应邀出席。

我国驻吉国大使阿伊姆多斯•博兹吉格托夫在会上致辞，他说，通过进行长期的各项社会政治经济改革，哈萨克斯坦已步入全球发达50国行列，在国际市场具备了一定的竞争力，是一个能够自给自足的国家。纳扎尔巴耶夫总统通过广泛调研和深思熟虑，确定了国家发展的正确道路，使一个民族有了崇高的国际地位和辉煌的经济文化成就，使得哈萨克斯坦走上了一条快速发展之路。 博兹吉格托夫向与会人员介绍了哈萨克斯坦在实现无核武器世界和完成中亚无核武器区构想方面所做出的努力和贡献。他说，中亚无核武器区的建立不仅增强了中亚五国的安全与合作，促进了国际安全与稳定，而且对其他无核区的创建与发展起到了积极、直接的示范性作用，在一定程度上推动了国际核不扩散进程。 招待会上，博兹吉格托夫还就哈吉经贸合作、推进两国各领域合作等发表了看法。他说，哈萨克斯坦人民视吉尔吉斯斯坦人民为最亲密的兄弟。吉尔吉斯斯坦各项事业的发展与哈萨克斯坦息息相关。作为兄弟和伙伴，哈萨克斯坦在任何时候都愿意伸出友谊之手，为吉尔吉斯斯坦的发展助一臂之力。 吉尔吉斯斯坦副外长阿斯哈尔•别什莫夫在致辞中热烈祝贺哈萨克斯坦独立日，对哈萨克斯坦经济发展成就表示钦服，高度评价两国合作关系，并强调哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦最重要的合作伙伴之一。吉不仅高度重视同哈萨克斯坦开展双边合作，也希望哈萨克斯坦在国际和地区事务中发挥更重要的作用，让兄弟的两国人民受益。（编译：金桥）