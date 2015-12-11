金融时报：警惕全球经济严冬袭来

哈通社阿斯塔纳12月11日电 英国《金融时报》11日刊载安邦咨询公司分析文章称，需警惕全球经济严冬。

文章称，2015年冬季的气温并不是特别严寒，但经济的温度却特别寒冷。而且不幸的是，经济严冬还可能持续到2016年，成为明年全球经济和中国经济的基调。

安邦咨询（ANBOUND）研究团队此前曾分析，今年中国经济低迷受外部经济环境的影响很大。现在看来，全球经济的严冬可能比过去估计的要更为严重。中国财政部官员不久前也发出预警，目前全球经济形势是2008年金融危机以来最为复杂严峻的一年，表现在多个方面：第一、从全球经济增速看。IMF在2015年度四次下调全球经济增长率，从年初的预测3.8%下调到目前的3.1%，3.1%的经济增长意味着2009年以来全球经济最低的增速。第二、全球贸易增长连续三年低于全球经济增长，2015年根据WTO预测全球贸易增长只有2.8%，是连续三年低于全球的经济增长。值得高度警惕的是发展中国家的贸易增长率，多年来第一次低于全球发达国家的贸易增长率：发展中国家贸易增长率2015年为1.4%，发达国家贸易增长率3.05%。第三、全球发达国家货币政策的分化，2015年这种分化会进一步加剧。第四、大宗商品价格，2015年持续下降的，石油价格基本上是腰斩，大宗矿产品和农产品价格下跌了30%左右。

情况的确很不乐观，从全球经济体来看，除了美国经济呈现出清晰的复苏之外，欧洲经济整体上仍在泥潭中挣扎，超级宽松政策下的日本经济并未呈现稳定的回暖，至少不能成为2016年全球经济的正面拉动力量。新兴市场的情况十分糟糕，中国经济增速下行是最大的负面事件，曾经最大的"世界工厂"的发动机开始乏力，这既是全球经济低迷的结果，也是今后全球经济进一步低迷的原因之一。明年的一个重大风险点是巴西经济，这个曾经的"金砖国家"成员国，目前正遭受高通胀、低增长、高失业率、债务高企、消费低迷、货币贬值的"最坏组合"。巴西经济如果在明年发生危机，将毫不令人奇怪。值得警惕的是，巴西经济危机可能把整个南美洲拖下水，并带来南美洲政治上的全面向"右"转。这对于在南美诸国有大量投资和融资的中国来说，意味着重大潜在风险。

世界银行日前也对新兴市场发出警告，新兴市场经济增长放缓已经6年，范围是80年代以来最广的一次，而且前景艰难。由美国收紧货币政策或主要新兴市场前景不明朗等潜在因素引发的外围环境恶化，再结合本土因素，可能形成完美风暴，导致部分新兴市场资金流入突然停止。世行报告还预期，如果美国长债债息上升100点子，之后一年流入新兴市场的资金占经济比率，将下跌最多2.2个百分点，敦促新兴市场制订合适的政策，应对周期性与结构性挑战及推动增长。国际金融协会（IIF）数据显示，截至2015年9月底为止，投资者从新兴市场撤资规模是2008年来最多。安邦咨询掌握的数据显示，近一年来从15个新兴市场国家流出的资金已近8000亿美元，超过了金融危机爆发之后的资金流出。 全球主要贸易经济体是受创较大的群体。中国首当其冲，中国去年外贸增长为2.3%，今年肯定达不到设定的增长目标6%。今年以来中国外贸形势严峻，进出口连续数月出现负增长。受全球需求萎缩影响，全球贸易都呈现收缩。按人民币计，今年11月，中国大陆出口年减少3.7%，比预期的低1.4个百分点。韩国11月出口增速下滑1个百分点至-17.6%。同样受全球需求疲软影响，台湾11月出口增速也下滑6个百分点至-16.9%，是连续10个月下滑，而且是金融海啸以来最糟糕的表现。荷兰经济政策研究局预测，今年全球贸易可能是2009年以来最糟糕的年分。

要强调的是，随着全球化深入，资本流动速度加快，全球信息传递速度已近乎没有时差，使得全球各国经济的相互影响从速度到广度到深度都比过去显著增强，"环球同此凉热"的现象已经出现，各个经济体周期与全球周期的同步性增强。以当前经济来看，除了美国这样极少数具有特别因素--美元、创新、综合实力等--的国家之外，绝大多数发达国家与新兴市场国家都相互拖累，与全球经济增速放缓同步。这种全球经济体的"强相互作用"的一个结果，在目前就表现为全球经济的严冬正在弥漫开来，几乎无人能够幸免。

空前的全球经济严冬正在袭来，并将延续到2016年，这将对中国经济产生显著的影响。总体来看，2016年的形势极不乐观。