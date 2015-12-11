作家伊利亚斯•叶森别尔林的土耳其语版《游牧民族》新书发布会在伊斯坦布尔举行（图）

哈通社阿斯塔纳12月11日电 据哈萨克斯坦驻土耳其大使馆消息，著名作家伊利亚斯•叶森别尔林的土耳其语版《游牧民族》新书发布会在伊斯坦布尔举行。

消息称，为庆祝哈萨克汗国550周年及伊利亚斯•叶森别尔林诞辰100周年而特别举办的土耳其语版《游牧民族》新书发布会在伊斯坦布尔大学拉开帷幕。土耳其学术、文化等社会各界及政府代表，100多人出席了发布会。 伊斯坦布尔突厥学研究院院长阿兹米•毕勒根在新书发布会上发表的讲话中表示，新书的出版对哈萨克斯坦，乃至整个突厥语国家都具有重要意义。而550周年这一数字，不仅代表了历史的长河，同时也代表着需要去突破的未来挑战。这最终也将成为哈萨克斯坦实现"永恒的国家"远大目标的历史契机。 哈萨克斯坦驻土耳其大使詹赛伊特•图伊梅巴耶夫感谢在哈萨克斯坦著名作家创作的《游牧民族》三部曲的翻译工作中给予支持和帮助的所有相关人士。他还向大家介绍了哈萨克斯坦今年为庆祝哈萨克汗国建国550周年而举行的各类庆典活动。 据悉，新书发布会后，还举行了名为"历史意识和文学"的学术研讨会，探讨了突厥语国家今后在共同历史和文化习俗研究中的相互合作。（编译：塔布斯）