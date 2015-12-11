纳扎尔巴耶夫总统主持“质量金奖”和“责任金奖”颁奖仪式

哈通社阿斯塔纳12月11日电（记者肯杰凯•托赫塔穆拉特克兹）11日，在"哈萨克斯坦新工业化--2015年度工作报告"电视总结会议结束后，纳扎尔巴耶夫总统主持颁奖仪式，为获得"质量金奖"和"责任金奖"两大奖项的优秀企业颁奖。

其中，巴甫洛达尔州KAZ Minerals Bozshakol有限公司获得"质量金奖"中"最优秀行业计划"奖。纳扎尔巴耶夫总统亲手将奖杯交给了上台领奖的该公司总裁弗拉基米尔•金。

"质量金奖"中的"最佳创新计划"奖，由阿拉木图市ElteksAlatau有限公司获得。该公司专营电信和网络设备，并提供此类项目的工程设计服务，其产品已打入土库曼斯坦市场。

旨在评选出在商业活动中富有社会责任感企业的"责任金奖"，由萨姆鲁克-能源股份公司获得。该公司执行总裁阿勒玛萨达姆•萨特哈里耶夫登台领奖，从纳扎尔巴耶夫总统手中接过了奖杯。该公司今年在慈善领域共投入资金11.71亿坚戈，实施多个卓有成效的慈善计划，此外还积极投身绿化工作，培育绿化林带，在社会事业上做出了典范性的工作。（编译：塔尔）