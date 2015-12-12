美国“中产之怒”助燃特朗普选情

哈通社阿斯塔纳12月12日电 据英国《金融时报》报道，美国中产阶级至少40年来首次萎缩至只占人口的一半。技术革新和全球化带来了一个割裂的社会，赢家和输家之间的差距不断拉大。

根据无党派智库--皮尤研究中心(Pew Research Center)在与英国《金融时报》共享的研究中给出的定义，目前美国收入较低和收入较高阶层的人数加起来略微超过了美国中产阶级的规模，这是至少自上世纪70年代初以来的头一次。

这一发现公布之际，美国正在明年总统选举之前展开一场日益激烈的辩论，其焦点是如何重振美国中产阶级。

有关中产阶级正受到挤压的主流观点，正在助长公众的愤怒情绪，进而提振了房地产大亨唐纳德•特朗普(Donald Trump)竞争共和党总统候选提名人的气势。25岁的大学毕业生艾莉森•富勒(Alison Fuller)表示："中产阶级正在消失。"为佐治亚州斯迈那市一家医疗初创企业工作的富勒，认为自己会投票支持特朗普。

使用涵盖面最广的中产阶级收入分类方法之一，这项新的分析描绘了曾经构成美国战后成功根基的中产阶级群体"空心化"的现实。

如今，这一美国社会的核心群体占成年人口的比例只有50%或以下，相比之下上世纪60年代这一比例则为61%。

值得注意的是，推动这一变化的，不仅包括较贫穷人口的增加，还包括中产以上富裕美国人规模的快速增长，后者的影响至少和前者一样大。

美国总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)的经济顾问委员会(Council of Economic Advisers)主席詹森•弗曼(Jason Furman)表示："近年你看到的是收入分配中间群体空心化，这种现象不存在单一的原因，也没有单一的答案。这是个大问题，它的出现酝酿了几十年，需要多方面的解决方案。"

近期的政治辩论始终被这样一种观点主导着：美国1%的最富有人群以其余99%的人为代价，取得了令人惊异的财富增长，这种现象在扭曲美国社会。

但皮尤描绘了更为细腻的景象。境况较好的家庭（皮尤定义为一年收入逾12.5608万美元）占了美国人口的五分之一以上。这是该项研究迄今最高的比例，显示受过良好教育的人群享有美好前景。该报告表示："总体上说，经济上的进步是多于退步。"

然而，天平另一端的担忧情绪助长了特朗普的选情。富勒家的住房有三间卧室，但也背着约10万美元的学生贷款债务。富勒表示，尽管她对特朗普的部分政策感到不安，但她认为"特朗普总体上对这个国家会更好些"，辩称他可能会减轻中产阶级的税务负担。

不过，尽管民主党人和共和党人都已誓言要重振中产阶级，但他们对这个说法的具体涵义并不一致。皮尤将美国人口划分为两个收入较低群体、中间层、以及两个收入较高群体。该机构将中等收入定义为中位线三分之二到两倍之间的家庭收入。

自2008年以来，两个收入较高群体的成人人数增加了780万人，超过了两个收入较低群体新增的680万成人。同期中产阶级增加了300万人。