贾克波夫访问土库曼斯坦 与土库曼斯坦议长举行会谈

哈通社阿斯塔纳12月12日电 据马吉利斯消息，正在土库曼斯坦进行访问的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫在阿什哈巴德与土库曼斯坦议长努尔别尔德耶娃举行会谈,双方就两国关系、议会交往、共同关心的问题深入交换意见,达成广泛共识。

努尔别尔德耶娃欢迎贾克波夫访土,表示她本人和土库曼斯坦议会对此访高度重视,认为这不仅对进一步加强两国高层交往，增进相互理解与信任具有十分重要的意义,而且必将为推动土哈关系全面发展注入新的动力。

努尔别尔德耶娃表示，国际社会授予土库曼斯坦永久中立国地位，是对土国家和人民的最高评价，也是土库曼斯坦的崇高荣誉。土方将在睦邻、相互尊重、平等和互利合作的基础上，继续奉行中立的外交政策。 贾克波夫表示，20多年来，土库曼斯坦在国际事务中秉持中立原则，积极同世界各国发展友好合作关系，为维护地区乃至世界和平稳定作出了重要贡献。哈萨克斯坦高度评价土库曼斯坦秉持的包括在中亚地区在内的全球范围内不扩散核武器的原则，并祝贺土库曼斯坦成为国际原子能机构成员国。 两国议长还就深化两国议会间交流，加强双边经贸、铁路运输、人文合作等议题深入交换了意见。贾克波夫邀请努尔别尔德耶娃明年在她方便的时候访哈。 消息称，贾克波夫此行的主要目的是出席12月12日在阿什哈巴德举行的土库曼斯坦中立20周年盛大庆典仪式。

1995年12月12日，185个国家的代表在联合国大会会议上投票通过一项特别决议，决定赋予土库曼斯坦永久中立国地位。根据中立政策的规定，土库曼斯坦应该保证国内局势稳定，维护人权，同其他国家发展平等外交关系，不参加政治、经济和军事组织及联盟，拒绝拥有和使用大规模杀伤性武器等。（编译：金桥）