沙特阿拉伯女性首次参加投票

哈通社阿斯塔纳12月12日电 据BBC报道，沙特阿拉伯周六（12月12日）举行市政选举，女性将首次能够参与投票。

今次选举女性亦可参选，不过沙特阿拉伯是非常保守的国家，女性不可驾驶。 选举共有978名女性登记成为候选人，另外约有六千名男性参选。 女性候选人参与竞选活动时，需要在分融物背后演讲，或派出男性代表。 官员说约13万女性已登记成为选民。不过，沙特阿拉伯约有135万男性选民，女性选民数字相差很远。 塞勒马‧拉斯尔德（Salma al-Rashed）是首位登记成为选民的女性。她对BBC说："感觉真的很棒。改变是一个意义深刻的词语，不过选举令我们觉得议会有代表我们的声音。" 选举在沙特阿拉伯并非常见事物。在沙特阿拉伯的历史中，只曾举办三次选举。 在1965年与2005年之间的四十年，没有举行过选举。 容许女性在周六选举投票是已逝世的阿卜杜拉国王的决定，并视为他重要的遗产之一。 阿卜杜拉国王今年一月离世。他早前委任30名女性，担任国家最高咨询组织舒拉议会（Shura Council）成员。 周六将会选出2100议会成员。国王会委任另外1050名成员。 选举结果预期将会周六公布。