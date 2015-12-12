朝鲜牡丹峰乐团突然离京返朝 表演取消

哈通社阿斯塔纳12月12日电 据BBC报道，原计划今晚（12月12日）开始在北京国家大剧院演出三天的朝鲜牡丹峰乐团的全团成员已经在北京时间12日下午16：07分乘飞机返回平壤；全部在华演出被取消。

早间，有来自搜狐新闻和韩联社的报道称，牡丹峰乐团的团员出人意料地分两批抵达北京首都国际机场，并在严密保安下前后等候约三小时，然后登上朝鲜高丽航空JS152航班返回朝鲜。 另据搜狐新闻报道，由消息人士透露称，北京国家大剧院今晚的内部演出取消，舞台已经拆除，原定接下来两天对外售票的演出也已取消。 近日，中国、朝鲜和韩国媒体都聚焦报道了朝鲜国家功勋合唱团、牡丹峰乐团9日抵达辽宁丹东，并准备12日至14日在北京的国家大剧院演出三天的消息。 突发事件？ 消息人士指出，当初的所谓三场公演，实际并没有对外售票。前后共约一万张票，都是用送的。连大剧院工作人员都是一票难求。 近年来中朝关系因朝核问题和金正恩政治大清洗等一系列因素而急速冷却，各方分析人士因此均对牡丹峰乐团的北京表演形成分外关注。 目前还不清楚牡丹峰乐团演出取消是否与平壤日前突然宣布拥有氢弹以及中方随后的反应有关。