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17:45, 14 12月 2015 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫接受我国两大国家电视台记者联合采访的完整视频已发布（视频）
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哈通社阿斯塔纳12月14日电 据总统府新闻局消息，14日，纳扎尔巴耶夫接受哈巴尔电视台与哈萨克斯坦国家电视台记者联合采访的完整视频在youtube网站发布。
据悉，总统府新闻局脸书（facebook）公众号中也发布了此视频。（编译：塔布斯）
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