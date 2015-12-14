文体部：已向各国驻哈使馆发出哈萨克斯坦国歌说明文本

哈通社阿斯塔纳12月14日电 文化和体育部副部长萨肯•穆赛别科夫今天在国家新闻中心举行的新闻发布会上说，在国际各类体育赛事颁奖仪式上多次出现放错哈萨克斯坦国歌的乌龙事件后，文化和体育部已通过外交部门向各国驻哈使馆发出哈萨克斯坦国歌说明文本。

穆赛别科夫说，近些年，哈萨克斯坦选手在世界各国举行的举重、拳击、柔道等赛事中取得引人瞩目的优异成绩，摘得多枚金牌。但是美中不足的是，在颁奖典礼上，多次出现放错哈萨克斯坦国歌的乌龙事件。国歌是由国家正式规定的代表本国的歌曲，是国家尊严以音乐形式的展示。国际体育赛事颁奖典礼中，播放国歌是一个必须严肃对待的问题，遗憾的是几乎每年都有错情发生，张冠李戴的情况时有所闻。我国对举办国际赛事高度重视，值得庆贺的是，独立20多年来，我国有关部门从未犯过类似的错误，这足以说明，哈萨克斯坦主办方认真、严谨、务实的工作态度和责任心。

穆赛别科夫表示，为了避免上述乌龙事件再次发生，文化和体育部已通过外交部门向各国驻哈使馆发出哈萨克斯坦国歌说明文本。

值得提醒的是，仅在2015年发生两起错放哈萨克斯坦国歌的事件。一件是，2015年11月，阿斯塔纳雪豹在大陆冰球联赛中以2:0战胜芬兰小丑，当时主办方将哈萨克斯坦旧国歌当做新国歌播放。另一件发生在车臣格罗兹尼市举行的俄罗斯联邦总统杯世界举重大赛期间。（编译：金桥）