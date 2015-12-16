1991年12月16日哈萨克斯坦宣布独立，该日为哈萨克斯坦独立日。哈萨克斯坦共和国位于中亚和东欧，国土横跨亚欧两洲，西濒里海。国名取自其最大民族——哈萨克族。哈萨克斯坦在独立前为苏联加盟共和国之一，1991年苏联解体后独立。

哈萨克斯坦自古就是哈萨克和突厥民族的神圣之地，"哈萨克"这个名字是斯拉夫语KAZAKH，为游牧战神的意思。从天山到里海的中亚草原是这个游牧民族的栖息之地。公元前794年到公元1840年代，哈萨克民族及其祖先就一直生活在这里，19世纪的哈萨克汗国也在此建立。后来被俄罗斯沙皇占领并统治。1925年4月19日改称为"哈萨克苏维埃社会主义自治共和国"。1936年12月5日改称为"哈萨克苏维埃社会主义共和国"，同时加入苏联。1991年12月16日哈萨克斯坦宣布独立。 哈萨克斯坦共和国位于中亚和东欧，国土横跨亚欧两洲，西濒里海。1991年苏联解体后，哈萨克斯坦成为与俄罗斯、中国、吉尔吉斯、乌兹别克、土库曼等国接壤，并与伊朗、阿塞拜疆隔海相望的独立国家。 哈萨克斯坦国土面积辽阔，排名世界第九位，是独联体地区的大国之一。哈萨克斯坦同时也是独联体第二大经济体，综合国力仅次于俄罗斯，属于中高收入国家。拥有丰富的自然资源和较雄厚的工业基础，是世界主要粮食出口国之一。哈萨克斯坦目前也已成为全球发展中的新兴经济体，亦是全球发展最快的国家之一，并逐渐成为区域性强国。 哈萨克一直奉行平衡外交政策并不断活跃于后苏联空间和国际社会。先后加入了独联体、欧洲-大西洋伙伴关系理事会、集安组织、欧安组织、上合组织、伊斯兰合作组织、突厥议会、北约和平伙伴关系会、欧亚经济联盟等国际组织。