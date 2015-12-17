爱尔兰美女在瑞典找到另一个自己 容貌一模一样

哈通社阿斯塔纳12月17日电 据英国《每日邮报》12月16日报道，爱尔兰21岁女子香农·罗纳根（Shannon Lonergan）日前通过Twin Strangers网站，在瑞典找到与自己非常相像的"幽灵姐妹"，甚至连她的父亲都难以分辨二人。

这位生活在瑞典的"幽灵姐妹"名叫萨拉·诺德斯特罗姆（Sara Nordstrom，17岁），罗纳根与其拥有相同的金色长发和面部特征。罗纳根说，当她首次在都柏林见到诺德斯特罗姆时，为她们如此相似感到"害怕"。她说："当我打开门，看到萨拉站在那里时，我几乎惊呆了。我们几乎有着完全相同的表情、撅嘴以及笑容，这种感觉太怪异了！"

罗纳根是一名商学院的学生，她在Twin Strangers网上注册，并定期检查是否有与其相像者。诺德斯特罗斯是11月份开始登录这家网站的，经过搜索比对，她找到了罗纳根。诺德斯特罗斯随后从瑞典飞到都柏林，两人得以见面。

诺德斯特罗斯说："在前往爱尔兰前，我感到紧张，但非常激动。我害怕与香农彼此长得不像，但最终没什么可担心的，她与我就像一个模子里刻出来一样。当我们最后见面时，给人一种超现实的感觉，好像在看着自己。"

在都柏林圣诞市场和购物中心闲逛几天后，这两人发现彼此间有很多共同爱好。诺德斯特罗斯说："我们都喜欢高水平的竞技运动。我过去曾是瑞典跳跃障碍赛选手，香农则在爱尔兰和英国表演过舞蹈。我们对很多东西的看法也十分相似。"

罗纳根说，尽管她们的个性稍显不同，但相处一段时间后，她们觉得就像老朋友。即使罗纳根的家人也很难分辨她们，她说："当父亲首次见到我和萨拉在一起时，他几乎分不出谁是谁，看起来如此困惑。"