切尔西宣布古斯·希丁克接替穆里尼奥成为主帅

哈通社阿斯塔纳12月20日电 据外媒报道，19日，切尔西官方宣布，荷兰籍名帅古斯·希丁克，接替穆里尼奥成为球队新任主帅，合同签到本赛季结束。这也是希丁克继2009年之后第二次前往斯坦福桥救火。

希丁克与阿布私交甚笃，2008-2009赛季，巴西人斯科拉里下课之后，荷兰人应阿布邀请，担任切尔西过渡主帅，结果大获成功，他率队捧起了当赛季足总杯冠军，执教赢球率高达73%的他，深得球迷和球员的爱戴。

如今，切尔西面临更大危局，荷兰人再度临危受命，若能将蓝军带回前四，将创造英超历史上的新纪录。若真是如此，一定程度上也说明了穆里尼奥被球员整下台的论点。

现年69岁的希丁克，从教28年，有着丰富的经验，执教过荷兰、韩国、澳大利亚、俄罗斯、土耳其等国家队，也在埃因霍温、费内巴切、瓦伦西亚、皇马、贝蒂斯、切尔西、安郅等俱乐部留下过足迹。

不过，希丁克仍有一点让人担心，就是他是否已经失去魔力，最近这五年，希丁克不再神奇。2010年8月初，希丁克正式接过土耳其国家队的教鞭，可惜土耳其无缘2012年的欧锦赛正赛，希丁克也和土耳其足协解约。2012年2月，希丁克以1000万欧元的年薪执教俄超劲旅安郅马哈奇卡拉，但2013年夏天离职。2014年世界杯之后执掌荷兰国家队，10个月之后，希丁克带着10场4胜1平5负的糟糕战绩下课。