俄国就乌克兰欧盟自贸协议收紧对乌制裁

哈通社阿斯塔纳12月22日电 据BBC报道，俄罗斯正在收紧对乌克兰的贸易制裁，以报复乌克兰的制裁以及乌克兰同欧盟签署自由贸易协议。

俄罗斯将按照乌克兰欧盟自由贸易协议开始生效的日期，从2016年1月1日起对乌克兰出口征收新的关税。 俄罗斯表示，欧盟和乌克兰建立的"深度全面自由贸易区"（DCFTA）有可能把乌克兰变成欧盟向俄罗斯出口廉价商品的后门，因此俄罗斯必须解除对乌克兰出口商的优惠待遇。 俄罗斯此前已经公布过一项禁令，从1月1日开始禁止从乌克兰进口粮食，以制裁乌克兰配合欧盟把一些俄罗斯银行、军工企业和航空公司列入黑名单。 欧盟现在决定把对俄罗斯的制裁再延长6个月，直至2016年中期，因为旨在结束乌克兰东部冲突的明斯克和平协议已经不可能按照计划在本月底得到履行。 美国和一些西方国家也对俄罗斯采取了制裁措施，并且受到了俄罗斯停止进口大多数西方食品和饮料的报复。 此外，俄罗斯在星期一（12月21日）表示，俄罗斯将就乌克兰未能支付30亿美元债务采取法律行动。 乌克兰总理亚采纽克说，俄罗斯不像其他债权国那样，同意债务重组。