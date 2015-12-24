杜嘉班纳推出穆斯林主题系列服饰（组图）

哈通社阿斯塔纳12月24日电 全球知名的意大利服装品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana），日前推出了穆斯林主题系列服饰。

杜嘉班纳此次推出的这一系列穆斯林主题服饰，旨在拓宽该品牌在中东地区的市场。 著名服装设计师亚历山大•瓦西里耶夫认为，在高端品牌服饰当中，穆斯林女性服饰仍处于一个空白。而穆斯林青年女性，对于此类服饰又有着充足的需求。因此，杜嘉班纳服装设计公司相信，这一系列经过全新设计的主题服饰，必将受到中东女性的青睐。 时尚界相关分析人士也认为，当前穆斯林国家的女性群体具有相当高的消费潜力，但宗教观点又在某种程度上限制了诸多高端服装品牌，在中东国家的销量。杜嘉班纳此次推出的穆斯林主题服饰，市场前景相当可观。 杜嘉班纳服装设计公司由意大利设计师多梅尼科•多尔切和史蒂法诺•加巴纳创办，两人的姓氏也是品牌名称的来源。该公司总部位于意大利米兰。杜嘉班纳曾经为麦当娜、莫尼卡•贝鲁奇、滨崎步、伊莎贝拉•罗塞里尼、吉赛儿•邦臣和凯莉•米洛等人设计服装，是国际时尚界知名的服装品牌之一。（编译：塔尔）