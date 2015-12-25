印度总理莫迪访问俄罗斯 两国加强能源及防务合作

哈通社阿斯塔纳12月25日电 据路透社消息，俄罗斯和印度周四签约加强能源及防务合作。印度旨在推进武装部队现代化并发展核产业，俄罗斯则寻求投资和新市场。

俄罗斯总统普京在与印度总理莫迪联合召开的新闻发布会上称，俄方支持印度"在解决全球及地区问题中发挥更大的作用"。 普京称，俄方认为印度是联合国安理会常任理事国"最值得尊重的候选国之一"。 不过，能源及防务事项才是莫迪此次访问俄罗斯的最主要议题。 俄罗斯急于发展和深化与印度的经济关系，在本国经济陷入停滞之际寻求向印度出售新技术。 "由于深化工业合作，落实大规模基础设施及能源项目，我们已经同意增加相互投资。"普京称。 普京称，俄方在印度库丹库拉姆（Kudankulam）核电厂建设的首个核电机组去年6月投入运营，还将在"数周内"完成另一个核电机组的建设。此外，俄罗斯在未来20年还将在印度建设六台核电机组。 莫迪称，俄罗斯在库丹库拉姆核电厂及另一地方建设核反应堆的数量最终将增至12座，但未透露时间框架。 莫迪还称，俄罗斯和印度将合作制造卡-226多用途直升机。