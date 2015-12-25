日媒：中国加强对哈萨克斯坦军事援助以提升影响力

哈通社阿斯塔纳12月25日电 日本《外交学者》12月23日文章发表题为《中国-哈萨克斯坦新防务关系》的评论文章，分析哈萨克斯坦同中国近几年间逐步加强的经济和军事合作，并认为随着中国军事援助的提升，中国正在逐步加强自身对哈萨克斯坦的影响力。

该文作者为塞缪尔·拉玛尼，文章全文转载如下： 中国防长与哈萨克斯坦防长今年10月在阿斯塔纳会谈，促成两军在安全问题上的扩大合作。中方强调中哈友好邻邦和战略伙伴，哈方强调双方确保中亚稳定的共同愿望。这种友好言论，代表了两国伙伴关系的大升级--历来是以经贸为主。

苏联解体后的20年里，中国在哈决策者眼里从威胁变为战略伙伴。这一转变可谓意义重大。但北京若要取代莫斯科成为影响哈安全政策的主要力量，仍面临不小困难。

苏联解体后的几年里，哈在安全问题上对北京一直保持谨慎态度。认为中国对中亚是新殖民态度的观念，深刻影响着哈决策者的对华不信任情绪。担心两国间劳动人口流动造成"中国化"等因素，也阻碍了双边合作。

转折点出现在1996年，中俄哈吉塔五国元首在上海创建上海五国会晤机制(上合组织前身)。中国也是首个签署全面暂停核试验的联合国安理会成员，此举大大改善了与哈的关系。

本世纪初，中国对哈军事援助转向合作打击分裂主义和伊斯兰极端主义。"9·11"后，两国高层承诺共同打击恐怖主义。中国对哈的支持表现在向其军方捐赠通信设备和其他科技产品。哈逐步转向中国，则有稀释俄罗斯对其安全垄断的考虑。

中哈10月份所签军事协议的焦点是应对非对称战争。中国同意与哈合作特种部队训练，协助提高其军队应对城市、山地和海上环境下的战争。正如不久前欧亚网一篇文章所言，这种训练以前是以上海合作组织的名义进行，如今的双边演练是耐人寻味的新情况。

然而，尽管中哈间实际军事合作加深，两国在安全问题上的双边协作仍有限。过去20年里，入读中国军校的哈学员据估计只有100人。哈军事人员也不太熟悉中国的军事装备。另外，中国军队在中亚的军事影响力仍有限，哈继续依赖进口俄供应商的装备。因此，尽管中国对哈经济影响力大增，但并没因此转化为对哈安全政策的更大主导。