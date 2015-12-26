狗能判断你是否值得信任

当狗追逐自己的尾巴时，它们似乎显得有点笨，但在很多情况下，它们却是非常聪明的动物。尤其是在社交意识方面，无论是与人类还是与同类相处。

很多研究都发现，它们可以感知人类的情绪。而最新研究表明，它们还能分辨出快乐与愤怒的面部表情，甚至表现出嫉妒。

而最新实验显示，它们甚至可以判断出某人是否可信。一旦一只狗认为某人不可信，它就会停止追踪此人提供的线索。 众所周知，当有人指向某个东西时，狗便可理解背后的含义。如果一只狗的主人指向球、棍子或食物所在的地方，这只狗就会飞奔过去，查看主人指向的地方。 最新研究表明，它们也能很快搞清楚人们的手势是否存在误导性。 日本京都大学的Akiko Takaoka领导的团队在《动物认知》期刊上发表了一篇论文，阐述了34只狗在3轮指示实验中的反应。 在第一轮实验中，研究人员指向了一个里面藏有食物的容器。但在第二轮实验中，他们却指向了空容器。 在第三轮实验中，同一位研究人员再次指向了装有食物的容器。

但这一次，狗并没有对实验者提供的线索作出响应。Takaoka认为，这表明狗可以根据自己的经验评估研究人员是否给出了可靠的指示。 在3轮实验过后，一位新的研究人员重复了第一轮实验。这一次，狗又满怀兴趣地遵循了他给出的线索。 Takaoka表示，狗竟然能在这么短的时间内"降低对一个人的信任"，着实令她感到意外。 "狗的社交智力远超我们的想象。这种社交智力是在与人类的长期相处中，有选择地进化出来的。" 她补充道，下一步是对狼等近亲物种展开测试。这可以揭示出驯养对狗的社交智力产生的"深远影响"。 英国布里斯托大学的约翰•布拉德肖(John Bradshaw)表示，这项研究表明，狗喜欢可以预测的东西。 只要生活中某件事情变得没有规律，它们就会选择其他事情。 他还补充道，如果它们始终无法判断接下来的情况，就会感到紧张、好斗或恐惧。"如果狗主人反复无常，那么狗往往也会变得行为紊乱。"

这项实验的最后一部分可以用狗对各种新事物的热情来解释："狗向来都是信息贩子。"布拉德肖说，所以它们认为新的研究人员是"可信的"。 在狗主人维多利亚•司坦登(Victoria Standen)看来，这项研究并不出人意料。她养了一只苏格兰牧羊犬，这是一种智商极高的狗。 出门散步时，她的狗会在十字路口坐下，等待主人选择方向。"我会指示一个方向，她会看看那个方向，然后回头看看我，确认是不是那个方向。"司坦登说。 另外，如果有陌生人的可信度被证伪，她的狗也不太可能信任此人。 布拉德肖表示，越来越多的证据表明，狗比我们想象得更加聪明，但它们的智商与我们大不相同。 "狗对人类的行为非常敏感，但它们的偏见却少得多。"他说，"它们活在当下，不会以抽象的方式反映过去或规划未来。" 他补充道，当狗进入某个环境时，它们只会思考那里有什么，"不会深入思考可能出现的后果"。 Dognition首席科学家布莱恩•黑尔(Brian Hare)表示，这项研究进一步证明，狗不会盲目听从我们的手势。 "它们会评估我们提供的信息，这一定程度上取决于我们的信息在帮助它们完成任务时有多么可靠。例如，家里的宠物狗往往会在你的指向错误时忽略这些线 索，直接使用自己的记忆找到隐藏的东西。"黑尔补充道。（来源：BBC中文网）