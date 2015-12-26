日媒：朝鲜牡丹峰乐团或在朝中关系中再发挥重要作用

哈通社阿斯塔纳12月26日电 《日本经济新闻》网站星期五（12月25日）刊登一篇文章说，前段时间取消北京演出的朝鲜牡丹峰女子乐团或许还将在引导中国与朝鲜的关系上扮演重要角色。

《日本经济新闻》资深编辑中泽克二（Katsuji Nakazawa）在文中援引一位外交人士的话说，如果认为牡丹峰乐团演出取消这个跟头会使得金正恩预计明年访华的外交行程成为泡影，那是"太天真"了。 中泽克二在早些时候的一篇文章中说，金正恩近日派出特别使团，就牡丹峰乐团突然取消北京演出一事向中国道歉。而且平壤方面计划于明年五月朝鲜劳动党第七次代表大会召开之前再次安排牡丹峰乐团到中国演出。此外，朝鲜领导人金正恩也有可能借演出机会访问中国并与习近平会晤。 中泽克二认为，金正恩显然是希望在时隔36年再次召开全国党代会之前营造中朝两国友好合作的氛围，为自己的访华铺路。 他说，尚不清楚习近平是否会接受金正恩的这种姿态，不过中国领导人是一位实用主义者。 朝鲜牡丹峰女子乐团原定于12月12日至14日在北京国家大剧院演出，但是却临时取消了行程。中国官方声称演出取消是由于"工作层面间沟通衔接原因"。媒体猜测可能是因为此前金正恩宣布朝鲜拥有氢弹，中方因此降低观看演出的官员级别，这引起了平壤方面的不满。也有推断称中方反对此次演出的政治内容，或者是因为歌词中含有朝鲜核计划以及"反美"内容。 中泽克二在星期五的文章引述交消息人士的话说，金正恩派出他最喜欢的牡丹峰女子乐团是给中国政府下了个"套"，想要通过让中国派出高级别官员观看含有歌颂朝鲜核项目的乐团演出，诱骗中国支持其发展核武器，但是这个"套"（包括在演出前宣布朝鲜拥有氢弹）设计得太不高明。 他在文中分析说，中国看穿了这个"阴谋"，不但降低了观看演出的官员的级别，还要求朝鲜方面更改演出内容。金正恩显然是一气之下取消演出，以免"丢脸"。