解密文件：冷战时美国对苏核打击目标曾包括北京

哈通社阿斯塔纳12月26日电 美国国家档案馆新近公布的文件显示，美国在冷战高峰的1956年制定的核打击目标包括苏联、东欧国家和中国1千2百个城市的军事和工业地点，甚至包括文件中标为"人口"的居民区。其中也包括北京。

《纽约时报》星期二披露了这份原绝密文件的内容。这份长达800页的文件标题为《1959年原子武器需求研究报告》，是美国战略空军司令部(SAC)于1956年6月制订的，目的是确定如果在1956年后的未来三年冷战变成热战需要用原子武器摧毁的目标。 这些目标有空军设备、工业设施、政府大楼，甚至还有标为"人口"的城市。这些要被摧毁的设施被称为爆炸点(DGZ)。 莫斯科及圣彼得堡(原称列宁格勒)分别列为头号及二号目标，各有179个和145个爆炸点。 中国不管是否参战，都被列为苏联集团成员。中国的军用机场和城市被列为轰炸目标，其中包括北京。在"系统性摧毁"名单上，北京是排名第13的目标城市，有23个轰炸目标，其中包括两个空军指挥中心、两个空军仓库，以及一个"人 口"目标。这意味着，如果真的爆发战争, 美军在战争初期就会用核武器打击这些目标。 这份文件的重点是打击苏联的空军轰炸能力。名单上有1千1百个军用机场，瞄准每个机场的是170万吨到900万吨当量的核弹。首先要打击的两个机场在今天的白俄罗斯，因为苏联飞机可以从那里起飞去轰炸北约国家。分布在东欧各地的这些机场是首要攻击目标，是因为当时飞机是苏联对美国发动核反击的唯一手段。 后来随着双方研制出洲际弹道导弹和核潜艇，这些目标就不那么重要了。 当年美国军方力图在苏联周围建设轰炸机基地包围圈，一旦战争爆发，就可以执行"一路走一路炸"的策略，在前去轰炸大城市的途中摧毁沿途的一切打击目标。 当时美国战略空军司令部努力推动制造当量为6千万吨的核弹，认为这样才有足够的威慑作用。1945年美国投掷在日本广岛的"小男孩儿"原子弹只有一万多吨，当量6千万吨的核弹相当于"小男孩儿"的4千2百倍。 1959年，美国的核弹爆炸总当量已经达到了200亿吨，远远超出上述密件所建议的 "威慑"量。总统艾森豪威尔力推减少核武，在之后的一两年里把核武器当量减少了一半。核武器历史学家沃勒斯坦说，"他觉得这将导致人类毁灭。"（来源：纽约时报）