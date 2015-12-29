国际油价下滑导致沙特出现高额财政赤字

哈通社阿斯塔纳12月29日电 受世界原油价格下滑影响，作为全球最大石油出口国的沙特阿拉伯今年出现高达980亿美元的财政赤字。

沙特政府说，今年国家收入为6080亿里亚尔（1620亿美元），低于预期15%。 与此同时，政府开支为9750亿里亚尔（2598亿美元），超过预期13%。 沙特财政部表示，为消除赤字，政府将削减燃料补贴。 当局表示，汽油价格可能上升50%，尽管涨价后的价格仍然低于国际标准。 与此同时，柴油、供电和供水价格也将上升。 国际油价近年来大幅下滑，从2012年3月的每桶125美元下跌到目前的每桶37.18美元。 沙特2015年国家收入的77%来自于石油工业。政府表示，今年的石油收入比去年下降了23%。 沙特是石油输出国组织欧佩克的最大成员国。 沙特拒绝以减产来提升石油价格，而寄希望于把其他生产商，主要是美国的页岩油公司挤垮。 沙特认为，自己比美国的生产商能够更长时间地抗住低油价的压力，因为美国的许多公司都是债务沉重的小公司。 沙特同时表示，由于对也门的干预和对IS采取军事行动，2015年政府在军事和安全方面的开支达200亿里亚尔（53亿美元）。