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12:44, 29 12月 2015 | GMT +6
俄罗斯著名歌手称赞哈萨克斯坦飞行员高超的驾驶技术（视频）
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哈通社阿斯塔纳12月29日电 俄罗斯著名歌手微拉•勃列日涅娃29日在Instagram上传自己的照片并留言说：亲爱的朋友们！想在大雪中迎接新年，请来阿斯塔纳。暴风雪天气使人难以辨清方向，仿佛我就要被暴风雪卷走似的。哈萨克斯坦飞行员太棒了！他们娴熟的驾驶技术使我们轻松降落在阿斯塔纳机场，可见该国飞行员丰富的驾机经验。（编译：金桥）
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