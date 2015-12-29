澳大利亚两部长涉丑闻同日辞职

哈通社阿斯塔纳12月29日电 据BBC报道，涉及不相关两件丑闻的两名澳大利亚内阁部长，周二同日宣布辞职。

澳大利亚基础建设和地方发展部长杰米•布里格斯（Jamie Briggs）被一位女公务员投诉上个月在香港出差时有"不当行为"；国防材料与科技部长马尔•布拉夫（Mal Brough）则被指涉嫌参与泄露政敌的隐私资料。

"强吻女部下" 布里格斯在辞职声明中承认，自己在十一月末香港出差时，在当地一家"人气旺而且非常拥挤的酒吧"对一位随行女公务员有过"不符合标准"的行为。 辞职声明中也同时辩解说："我从未在任何一刻有意作出不当行为。我还必须申明投诉中没有任何有关违法行为的指称，当时也没有发生任何违法事情。" 布里格斯还表示："我已向她直接道歉，但深刻反思她提出的关注，以及考虑到我在出差期间深夜流连酒吧的事实，我觉得这样的行为不符合部长应有的高标准。" 有澳大利亚和香港媒体报道称，布里格斯被指在酒后对女部下说过"你的眼睛真美"，并曾当众搂着她亲吻。 泄露对手资料 另一名辞职部长布拉夫因涉嫌非法获取并泄露另一名澳大利亚政客的日记正受到警方调查。 布拉夫被指利用非法手段获得前议长彼得•斯里佩尔（Peter Slipper）2012年被性骚扰丑闻困扰时的日记，并非法将内容泄露。 有关斯里佩尔的性骚扰指称最终未成立。 澳大利亚总理特恩布尔在宣布接受布拉夫辞职消息的时候表示，在警察调查期间辞去公职的决定"正确的"。

布拉夫涉嫌非法获取并泄露政敌日记内容的指称已经被警方立案调查