新年装饰气球落地 砸破两辆汽车（图）

哈通社阿斯塔纳12月29日电 据网民爆料，悬挂在阿斯塔纳《Керуен》购物中心的两个巨大气球因阿斯塔纳暴风雪天气落地并砸破两辆正常行驶中的小轿车。网民提醒市民暴风雪天出行要特别注意自身和他人的安全，降雪期间尽量减少出行。

紧急情况部也已证实网上所传上述消息。（编译：金桥）