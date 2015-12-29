查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
18:30, 29 12月 2015 | GMT +6
新年装饰气球落地 砸破两辆汽车（图）
None
哈通社阿斯塔纳12月29日电 据网民爆料，悬挂在阿斯塔纳《Керуен》购物中心的两个巨大气球因阿斯塔纳暴风雪天气落地并砸破两辆正常行驶中的小轿车。网民提醒市民暴风雪天出行要特别注意自身和他人的安全，降雪期间尽量减少出行。
紧急情况部也已证实网上所传上述消息。（编译：金桥）
标签:
社会
黄金储备
首都
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!